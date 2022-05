Joven pasó la noche encerrado en un bus luego de quedarse dormido

Un joven de Argentina se hizo viral luego de pasar la noche encerrado en un bus urbano. El episodio sucedió porque se quedó dormido mientras viajaba y nadie se dio cuenta de que se había quedado sentado.

“Me dormí en el colectivo después del club y el chofer me dejó adentro encerrado hasta las 7:20 que sale de la parada”, escribió el joven en Twitter y enseguida se hizo viral.

me dormi en el colectivo despues del club y el chofer me dejo adentro encerrado hasta las 7:20 que sale de la parada pic.twitter.com/ozl0PqCmb9 — zpala (@zairchop) May 14, 2022

Sin embargo, ante la gran cantidad de respuestas, tuvo que aclarar la situación. “Con respecto al tweet anterior, aclaro que yo le pregunté al chofer si me podía quedar adentro del colectivo hasta las 7:20 para que no me pase nada. El chofer me ayudó dejándome adentro". aseguró.