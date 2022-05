Selena Gomez lanza su propia colección para la cocina

Parece que no existe un emprendimiento en el cuál Selena Gomez no tenga la capacidad de llevar adelante, sumando uno nuevo a su larga lista. La intérprete de Who Says reveló que colaboró con la marca de moda de utensilios de cocina Our Place en una colección que donará una parte de las ganancias a su organización benéfica de salud mental Rare Impact Fund.

Lanzadas como parte de la colección de Essentials, las adiciones de Selena incluyen las firmas de la marca Always Pan y Perfect Pot, cómo un trío de cuchillos, platos y vasos en dos gamas de colores: azul eléctrico y un rosa baya intenso y vibrante.

Gomez y Our Place se unieron por tener una creencia compartida de que las personas pueden conectarse con su herencia a través de las comidas caseras. Durante el desarrollo de la pandemia, la artista estrenó el programa Selena + Chef en HBO Max, en el cual cocinaba recetas de chefs consagrados que la guiaban por videollamada.