¿John Krasinski deja Jack Ryan?

La aparición de John Krasinski en Doctor Strange in the Multiverse of Madness fue uno de los cameos más celebrados por los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel. Krasinski interpretó a una versión de Reed Richards, el líder de los 4 Fantásticos. Sin embargo, podría haber más.

Se sabe que Marvel está avanzando en un reboot de Los 4 Fantásticos, un proyecto que inicialmente tenía a Jon Watts, pero que finalmente se quedó sin director tras su alejamiento. Y ahora todo indica que Krasinski podría volver en más de un rol.

Es que, según Geekosity, Krasinski no habría renovado para una quinta temporada de Tom Clancy's Jack Ryan con Amazon Prime Video. Y esto tendría que ver con que finalmente se uniría a Marvel para interpretar definitivamente a Mr. Fantastic, pero también para hacerse cargo de la dirección de la cinta.