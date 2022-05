Madre e hija juntas: Uma Thurman protagonizará una película junto a Maya Hawke

La carrera de Maya Hawke crece a pasos agigantados. Ya ha tenido la chance de participar en Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino y es una de las estrellas de Stranger Things. Y ahora protagonizará una cinta junto a Uma Thurman, su madre.

The Kill Room se llamará la película que unirá a madre e hija en la pantalla. Se tratará de una comedia de acción que tiene a otros grandes nombres propios como Samuel L. Jackson y Joe Manganiello. La película será dirigida por Nicol Paone, de reconocido trabajo con Friendsgiving y tendrá el guión de Jonathan Jacobson.

¿De qué trata The Kill Room? La película contará la historia del vínculo de un asesino a sueldo con su jefe, un comerciante de arte y una sucesión de tramas irrisorias, satíricas y divertidas.