Rebel Wilson contó que se encuentra en pareja

Luego de manifestarlo en muchas ocasiones, parece que Rebel Wilson finalmente encontró el amor. En su más reciente participación en el podcast Jordana Abraham and Jared Fried on their U Up?, la popular actriz reveló que hizo todo lo posible para encontrar a la persona perfecta, incluso dijo que llegó a salir con aproximadamente 50 personas y usar aplicaciones de citas.

En dicho podcast, Wilson habló acerca de lo desafiante pero divertida que es la vida de tener citas, explicando que fue un camino largo y difícil, pero que ahora está felizmente en una relación. La comediante dijo que tener citas a los 20 no era realmente lo suyo, mostrando que estaba concentrada en su carrera como actriz, pero que en 2019 decidió que era hora de salir a obtener experiencia.

Wilson señaló que la única regla sobre su año del amor, era que decir que no no estaba permitido. Contó que no le dijo que no a nadie, teniendo citas con algunos multimillonarios y con algunas personas que no tenían nada, conociendo todo tipo de personas. Ahora mismo, ha revelado que se encuentra finalmente en pareja gracias a que un amigo en común le presentó a lo que ella cree que es su persona indicada, estando muy felíz.