Billie Eilish tendrá su propia conferencia climática

Billie Eilish sigue su camino para intentar cambiar al mundo, dirigiéndose al Reino Unido para promover la conciencia acerca del cambio climático. La intérprete anunció que se presentará a una conferencia climática de seis días llamada Overheated en asociación con Support + Feed y REVERB en el O2 Arena de Londres.

A realizarse a mediados de junio, Overheated coincide con cada una de las seis fechas de Eilish en Happiert Than Ever: The World Tour, que se llevará a cabo en Londres. La conferencia, que comparte el mismo título que una canción de este último álbum, reunirá a músicos, activistas climáticos y diseñadores para discutir lo que son las crisis climáticas y su trabajo para marcar la diferencia.

Eilish y su hermano, Finneas, presentarán la conferencia y aparecerán en el documental Overheated, que será proyectado en todas las fechas. Esto lo harán junto a su madre Maggie Baird, los iconos de la moda Dame Vivienne Westwood y Samata Pattinson, los cantantes Yungblud y Girl in Red, la coorganizadora del festival Glastonbury Emily Eavis y la popular activista Tori Tsui.