Justin Quiles reaccionó a Residente

Justin Quiles se ha visto involucrado en una de las más grandes polémicas del momento, cuando Residente bombardeó a críticas a J Balvin luego de que este llamara a boicotear la pasada ceremonia de los Latin Grammy. Entre los señalamientos que realizó el ex Calle 13 se destacaron que el paisa no tenía talento para escribir y que no merecía los premios.

En su más reciente entrevista con el youtuber Molusco, Residente involucró a Justin Quiles tras asegurar que este merecía mucho más reconocimiento que el mismo colombiano, halagando el talento del anteriormente mencionado y cuestionando el de Balvin.

Luego de confirmar que había visto la entrevista, Quiles quiso romper el hielo contando una divertida anécdota. En ella, reveló que le escribió a Balvin y le dijo que quiere su casa o le acepta un Ferrari, todo en tono de broma. Pese a todo, luego dio su postura sobre lla realidad del compositor y dijo que a mucha gente no le importa quién escribe las canciones y quién no.