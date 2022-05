Kim Cattrall no volverá a Sex and the City: mira los motivos

Hay un nuevo y creciente interés por Sex and the City, una de las ficciones más icónicas de los últimos años. Ahora, con el estreno de And just like that, muchas personas la están descubriendo, pero hay un personaje icónico que no volverá: Samantha Jones.

En una entrevista con Variety, la actriz Kim Catrall explicó los motivos por los que se despidió para siempre de uno de sus papeles más icónicos.

“¿Por qué no puede Samantha, dueña de su empresa de relaciones públicas, venderla debido a problemas financieros? El año 2008 fue duro. Algunas personas todavía se están recuperando”, explicó a Variety, en relación a un proyecto que retomaría la historia de su personaje.

“Imagino que tuvo que vendérsela a un tipo que lleva una sudadera con capucha, y ese es el dilema que tiene. Quiero decir, ese es un escenario que estaba un poco en la cabeza de uno de mis representantes, y pensé que era una gran idea. Eso es un conflicto, en lugar de un niño menor de edad que manda fotos indebidas”, agregó en relación a este proyecto que iba a ser la película Sex and the City 3 y que terminó decantando en la serie.

La serie es básicamente la tercera película. Así de creativa fue. Nunca me pidieron que fuera parte del reboot. Dejé en claro mis sentimientos después de la posible tercera película, así que me enteré [de la existencia de And Just Like That…] como todos los demás: en las redes sociales. La interpreté, la amé y en última instancia me sentí protectora de ella. Es una gran sabiduría saber cuándo es suficiente”, cerró.