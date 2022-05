La asociación de Coldplay con la petrolera Neste es criticada

Coldplay anunció su asociación con la compañía petrolera finlandesa Neste mientras intentaban reducir las emisiones durante su gira mundial Music of the Spheres y fue fuertemente criticado. Carlos Calvo Ambel, director senior del grupo de la campaña Transport And Environment, dijo que el grupo era una banda de inútiles para el lavado verde.

Calvo Ambel hizo referencia a la historia de la petrolera finlandesa, con la deforestación y criticó la reciente asociación de Coldplay. Incluso, dijo que Neste está usando cínicamente a Coldplay para lavar su reputación de verde, siendo una compañía que se encuentra vinculada al tipo de deforestación que horrorizaría a Chris Martin y a sus fanáticos.

Ante las incontables críticas que recibían, Coldplay emitió un comunicado oficial y dijeron que cuando anunciaron la gira que mantienen, dijeron que harían todo lo posible para que fuera lo más sostenible y con un bajo impacto de carbono posible, pero que sería un trabajo en progreso.