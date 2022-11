Yancyabril, la concursante de "The Voice Dominicana" que viajó a RD solo para hacer el casting

Yancyabril fue una de las semifinalistas de la segunda temporada de The Voice Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Seguir los sueños e ir contra la corriente para lograr lo que se desea es una acción cada vez más inusual en un mundo donde se camina más de prisa y no hay oportunidad para los "fracasos", pero no es el caso de Yancyabril, una dominicana que ha vivido toda su vida en los Estados Unidos pero que arriesgó todo, por un día, para demostrar su talento en la tierra de su madre.

A Yancyabril le llegó la notificación para participar en "The Voice Dominicana" por Instagram y quedó encantada con la noticia, ya que había querido participar en uno de estos programas en Estados Unidos, pero le daba miedo debido a lo difícil que resulta acceder a ellos, y quiso aprovechar la oportunidad de probar suerte en el de República Dominicana.

View this post on Instagram A post shared by Yancyabrìl (@iamyancyabril)

Antes de pagar un vuelo de ida y vuelta solo para participar en el casting presencial del reality show, para el cual esperó desde la 11:00 de la mañana hasta las 06:00 de la tarde, Yancyabril necesitó el impulso de su tía para arriesgarse en una empresa que pudo ser infructuosa.

"Lo tienes que hacer", le dijo la tía que, creyendo en un presentimiento y en el amor de su sobrina por la música, no solo la empujó a viajar a Santo Domingo por menos de 24 horas para participar en el casting, sino que la ayudó a comprar el vuelo.

RELACIONADAS The Voice Dominicana tiene a los cuatro finalistas de la segunda temporada

Yancyabril reconoce que tomó el riesgo y cuando le tocó presentarse se sentía nerviosa "pero canté y todo bien", recordó la joven de 23 años, que tuvo que esperar casi tres meses para saber si había quedado o no entre los concursantes que pasarían a la segunda ronda.

"Si no me eligieron está bien, yo seguiré mi sueño", era el mantra que repetía ante la ausencia de la llamada de los organizadores del concurso, hasta que finalmente llegó y la voz le confirmó que estaba seleccionada para participar en las audiciones, lloró ante lo que calificó como una "oportunidad super grande" para ella y su carrera.

Al llegar a los escenarios de "The Voice Dominicana", Yancyabril recuerda que estaba muy feliz y ansiosa porque en cada gala "quería entregar un show que la representara como artista", y al final de su participación dijo: "Yo me la gocé, yo estaba feliz y le enseñé al mundo quién era yo".

Yancyabril no se alzó como la ganadora de la segunda temporada de "The Voice Dominicana", pero lejos de hacerla sentir mal o llevarla a tirar la toalla, cree que llegó hasta los últimos ocho por una razón y asegura que no se siente triste y disfrutó toda la experiencia.

"Honestamente estaba feliz, no estaba triste y todavía no estoy triste. Llegué a ese nivel por una razón y yo estaba bien feliz", insistió la artista, para quien la música "significa libertad y honestidad".

Yancyabril agradece su paso por "The Voice" y asegura que tras su participación se "siente más confiada como artista".

Al ser cuestionada si valió la pena viajar solo por un día a la República Dominicana para participar en el casting, aseguró que sí y "mucho", ya que tras su desarrollo en el programa está "muy sorprendida" de ella y no dudaría en volverlo hacer.

Desde los nueve años

Yancyabril es una artista consumada, lleva desde los nueve años tomando clases de guitarra, actuación y canto y desde los 12 ha cantado en diversos escenarios de Nueva York, en los que resaltó el Carnegie Hall, uno de los más importantes del mundo y en el que fue invitada para un tributo a la cantante de soul Aretha Franklin.

Te puede interesar El primer dominicano en recibir una beca completa en la Universidad de Florida

También participó como invitada en el United Palace y otros como Rockwood, City Winery y Groove.

Su vida después del concurso

Tras su participación en "The Voice Dominicana", Yancyabril estuvo entre los ganadores del programa "Music Forward" en colaboración con el Citi Bank, cuyo fondo lo utilizará para promocionar un "demo" con su música, en el que incluirá un tema en español, al que le está dando los últimos retoques.

Nunca parar, educarte en lo que te interesa y hacerlo con pasión es la fórmula que recomienda esta joven artista domínico-estadounidense.

Habrá "muchas puertas que se van a cerrar en tu cara, pero nunca dejes que eso te haga sentir que no eres suficiente porque tal vez no era para ti y Dios te tiene otra cosa mejor", es el consejo de Yancyabril para todos aquellos jóvenes que tienen un sueño más allá de la música.

_____

*Escríbanos sus inquietudes, sugerencias y comentarios a redaccionusa@diariolibre.com.