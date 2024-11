Dolph Lundgren, la estrella de "Rocky IV", asegura que ya está libre de cáncer

El actor de origen sueco y estrella en algunas películas de acción como "Rocky IV", Dolph Lundgren, dice estar libre del cáncer que le habían diagnosticado y que ahora se siente "agradecido" y "emocionado" por el futuro que le espera.

"Finalmente, libre de cáncer con agradecimiento y emoción por un futuro brillante. Gracias por todo vuestro apoyo", escribió el actor en un post de su perfil de Instagram en el que aparece en la cama de un hospital antes de ser intervenido quirúrgicamente.

"Aquí estoy (en el hospital) UCLA, a punto de entrar y deshacerme de ese último tumor. Como ya no hay célulascancerosas en mi cuerpo, supongo que estaré libre de cáncer, así que espero con ansias esta intervención", asegura en el video colgado en las redes.

El actor dio algunos detalles de su enfermedad y dijo que se estaba sometiendo a una ablación pulmonar con un tratamiento que trataba de destruir las células tumorales.

"Ha sido un camino difícil y realmente me enseñó a vivir el momento y disfrutar cada instante de la vida. Quiero decir, es la única manera de hacerlo", dijo Lundgren antes de despedirse para entrar en el quirófano.

A Lundgren, de 67 años, le diagnosticaron cáncer por primera vez en 2015 cuando los médicos encontraron un tumor en su riñón. Los especialistas pudieron extirpar el tumor y permaneció libre de cáncer durante cinco años, explicó Fox News.

Pero en una entrevista en el programa "In Depth With Graham Bensinger" reveló que los médicos encontraron "algunos tumores más en la zona" en 2020 y extirparon seis, pero uno había crecido hasta el "tamaño de un limón" en su hígado y los médicos no pudieron extraerlo, recuerda el medio estadounidense.

Tras haberle dado dos años de vida, el actor de "Universal Soldier" pidió una segunda opinión sobre su enfermedad y comenzó un tratamiento en Estados Unidos que, según dice, ha funcionado.