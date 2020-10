$!Actor de origen dominicano protagonizará serie de Netflix

Netflix ya inició el proceso para llevar a su plataforma la vida del exquarterback de San Francisco, Colin Kaepernick, quien de acuerdo a la revista Rolling Stone ya firmó el contrato para la serie documental.

La plataforma ha confirmado que el actor Jaden Michael (famoso por su trabajo en la serie The Get Down de 2016) de origen dominicano personificará a este jugador de fútbol americano que se convirtió en toda una figura defensora de los derechos civiles.

"Colin in Black & White", nombre de esta producción, narrará la vida de Colin desde sus primeros años como hijo adoptivo del matrimonio de Rick y Teresa Kaepernick pasando por su época de adolescencia donde muestra su gran talento para el fútbol y comenzará a desarrollar el gran altruismo que lo ha caracteriza, siendo en este punto donde el actor de 17 años personifique al jugador de americano, mientras que Kaepernick narrará esta historia con su propia voz y aparecerá en pantalla ya como adulto.

La serie está producida por Ava DuVernay en conjunto con Michael Starrbury y el mismo Colin Kaepernick.