$!Dominicanos hacen historia en los premios Grammy Latino

La noche de este jueves 19 de noviembre del 2020 puede considerarse trascendental para la música latina. Los artistas volvieron a subirse en un escenario en medio de una pandemia que ha puesto en vilo a la humanidad y ha significado una crisis sin precedente para el entretenimiento.

En el plano local el merengue retomó el lugar que había dejado ir por la falta de propuestas enviadas a los organizadores y los criollos dominaron la categoría. Juan Luis Guerra también reinó recibiendo un homenaje con la presentación de dos artistas de origen dominicano interpretando sus éxitos, hablamos de Prince Royce y Leslie Grace.

Los dominicanos Eddy Herrera y Daniel Santacruz hicieron historia al empatar de manera histórica como ganadores de la categoría “Mejor álbum de merengue y/o bachata” de los Latin Grammy 2020.

Eddy Herrera competía con el disco “Ahora” y Daniel Santacruz con “Larimar”, y estaban junto a sus compatriotas Manny Cruz con “Bailando contigo” y el único bachatero, José Manuel Calderón, con “The genetics of bachata”.

“Agradecido con Dios, con la Academia de la Grabación y con todos los responsables en participar de esta importante producción que representa el sacrificio de muchos años de carrera y esfuerzo” expresó Daniel Santacruz, quien recibió la noticia acompañado de su familia y amigos con quienes compartió este reconocimiento.

El Latin Grammy para Daniel Santacruz y su producción “Larimar” fue anunciado durante la transmisión de La Premiere del Latin GRAMMY® 2020, ceremonia que se presentan la mayor cantidad de categorías de estos premios y donde Santacruz también realizó una presentación musical de su canción “Larimar” desde Boca Chica, República Dominicana.

El cantante puertorriqueño de origen dominicano, Ozuna, recibió el galardón en el renglón Mejor fusión/interpretación urbana: “Yo x ti, tú x mí”, que interpretó con Rosalía. El tema también se impuso en la categoría Mejor canción urbana.

Otros dominicanos nominados

Prince Royce competía en la categoría “Mejor Álbum Contemporáneo/Fusión Tropical” con “Alter Ego” y Riccie Oriach con “Mi derriengue”.

Las producciones de José Manuel Calderón y Manny Cruz competían en la renglón en la que empataron Daniel y Eddy.

Mientras Manny Cruz también fue nominado en la categoría de “Mejor Canción Tropical” con el tema “Imaginarme sin ti”. En la misma categoría se encontraba Pavel Núñez con su tema “Y basta ya”.

