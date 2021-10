$!Esto habría costado la mansión que Offset le regaló a Cardi B en República Dominicana

View this post on Instagram

“Mi amor. Por un minuto caluroso, le he estado diciendo a Offset que realmente quiero invertir en propiedades de alquiler de viviendas a corto plazo en la República Dominicana y otros países del Caribe (ya que la gente va de vacaciones todo el año en esos lugares), pero sentí que él no estaba de acuerdo conmigo y preferiría invertir dinero en otras inversiones”, expresó en un largo mensaje compartiendo el video con los detalles de la lujosa residencia.

Agregó: “Bueno, me equivoqué. ¡No puedo creer esto! Esto fue tan asombroso para mí. Por un lado, estoy tan feliz de que realmente me estuvieras escuchando y no solo sonriendo y asintiendo con la cabeza para que yo dejara de hablarte de eso. Dos, no crees que mis ideas de inversión son descabelladas y tres, me encanta que le pidieras a mi papá que trabajara contigo en esto... Me hace muy feliz que ustedes estén cerca y tengan su propio vínculo y relación”. “Te amo tanto”, repitió.