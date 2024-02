Instagram censura a famosa presentadora de TV por compartir su cirugía de glúteos

La actriz, presentadora de televisión y modelo colombiana Jessica Cediel ha sido censurada en Instagram después de cargar un video gráfico que muestra a los médicos retirando los implantes de relleno de sus glúteos.

Sin embargo, no se arrepiente de publicar el clip, ya que ilustra los obstáculos que tuvo que superar para volver a su trasero natural.

“No saben cuánto me enorgullecen estas imágenes”, expresó Cediel, de 41 años, en el pie de foto del clip, que actualmente cuenta con más de dos millones de vistas a pesar de ser censurado, según informó Jam Press.

En las imágenes, compartidas con los más de 10.4 millones de seguidores de la exreportera de Univision, se la ve sometiéndose a varias operaciones para eliminar los biofiltros de sus glúteos entre 2019 y 2022.

El metraje comienza con la voluptuosa celebridad luciendo su derrière recién libre de aditivos antes de cortar abruptamente hacia la eliminación del relleno, con un aspecto espeluznante.

El clip concluye al comparar finalmente fotos del trasero de Cediel durante su recuperación en 2020 con imágenes de su trasero natural de este mes.

“Gracias, Dios, por darme una nueva oportunidad porque has obrado un milagro en mi carne, y soy testigo fiel de esto”, expresó la celebridad.

Sin embargo, los espectadores de Instagram parecen estar menos emocionados de que haya grabado la extracción de sus implantes.

El clip ha sido etiquetado con un filtro de "contenido sensible", lo que indica que podría mostrar imágenes perturbadoras a pesar de no violar las normas de la comunidad. De hecho, muchos comentaristas quedaron impactados por las imágenes.

“Que hayas publicado eso es tan horrible”, dijo un espectador horrorizado, mientras que otro escribió: “No necesitas mostrar eso, Jessi”.

Un tercero comentó: “Lo peor es que no necesitabas hacerlo”.

Sin embargo, otros aplaudieron a la sensual modelo por revertir su cirugía de aumento de glúteos.

“Una prueba difícil y una gran victoria para una guerrera como tú”, dijo un fanático de su procedimiento de deshacer la "bootificación".

Cediel, por su parte, está orgullosa del clip.

“Algunos no entenderán porque no pueden imaginar lo que me costó llegar hasta aquí”, expresó en el pie de foto mientras describía la eliminación de cosas innecesarias de su parte trasera. “Y sí… estoy hablando de mi salud emocional y física y, por supuesto, de mi cuerpo: ¡especialmente mis nachitas [trasero]!”.

Nacida en 1982 en Bogotá, la primera muestra de fama de Cediel llegó después de que se ubicara en el certamen de belleza Miss Bogotá en 2002.

Esto abrió puertas para que la talentosa joven se convirtiera en presentadora, incluso en Univision, lo que llevó a una conexión casi amorosa después de que atrajo la atención de Tom Cruise, estrella de "Misión Imposible: Nación Secreta", en la alfombra roja del estreno de la película en 2015.

Cediel también pasó a aparecer en películas, destacando en la comedia romántica de Netflix "Amar es Madurar" en 2023.