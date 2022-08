¿Tiene una lista negra? Brad Pitt no trabaja con estos actores

Brad Pitt está pasando por un gran momento en su carrera actoral a sus 58 años que quizás no se condice con algunos recientes escándalos vinculados a su vida personal. Pero ahora, un compañero en Bullet Train reveló que Pitt tiene una lista negra de actores con los que nunca volverá a trabajar.

Estamos hablando de Aaron Taylor-Johnson, co-protagonista de la reciente cinta de David Leitch. “Cuando trabajas con tantos actores, y después de un tiempo, empiezas a tomar notas del tipo: ‘Definitivamente no voy a trabajar con esta persona nunca más’. Brad tiene dos listas, una buena y otra mala”, reveló Taylor-Johnson en una entrevista con Variety.

“Él solo quiere traer luz y alegría al mundo y estar rodeado de personas que están allí para pasar un buen rato”, añadió Taylor-Johnson.

Una de las actrices que aparece en la lista de las personas con las que Pitt si acepta y disfruta trabajar es Sandra Bullock, que realizó un pequeño cameo en Bullet Train. Así las cosas, Pitt devolvió el favor en The Lost City, cinta que Bullock protagoniza y se estrenó también este año.

Pitt no ha confirmado la existencia de esta supuesta lista negra, pero todo indica que quién la encabeza es Tom Cruise. Desde su trabajo en Interview with the Vampire de 1994, no han vuelto a trabajar juntos. “Tienes que entender, Tom y yo caminamos en diferentes direcciones. Él es el Polo Norte, y yo soy del Polo Sur. Siempre pensé que había una competencia que se interponía en cualquier conversación real”, supo decir en una entrevista.

Al parecer, todo indica que tampoco tiene ganas de volver a trabajar con Harrison Ford, con quién trabajó en 1997 en The Devil's Own. “Fue la película más difícil en la que he estado. Pero en cuanto a los informes sobre egos fuera de control y personas escondidas en tráilers, ese no fue el caso. Todo el mundo intentaba hacer la mejor película posible dadas las circunstancias”, dijo Pitt sobre la cinta.

Por obvias razones, Pitt no estaría con demasiados ánimos de volver a trabajar con Angelina Jolie.