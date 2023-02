The Last of Us: éste actor mexicano podría haberse quedado con el papel de Pedro Pascal

The Last of Us es un éxito en HBO Max y gran parte de ello se lo debe a sus protagonistas Bella Ramsey y Pedro Pascal. Sin embargo, la serie pudo haber tomado un rumbo muy diferente y es que este actor pudo haberse quedado con el papel de "Joel".

Se trata del mexicano Eugenio Derbez. Es que el actor estuvo en la consideración para quedarse con el papel de Joel, uno de los dos roles protagónicos del gran éxito de HBO Max.

Inicialmente hubo un mensaje que se hizo viral en redes sociales, una broma de un usuario que posteó una imagen de la adaptación live-action de Dora la Exploradora, que tuvo a Derbez en el papel protagónico. Pero tras este chiste viral se supo que Derbez estuvo en consideración para el papel.

The Last of Us es la adaptación del clásico videojuego de PlayStation. Esta serie tendrá nueve episodios y ya es el segundo debut más visto de los últimos 13 años, con 4.7 millones de espectadores.