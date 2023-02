Rihanna no cobró el show del Super Bowl

Rihanna ofreció un gran show en el mediotiempo del Super Bowl 2023. Sin embargo, la artista de Barbados no cobró ni un centavo por su presentación. Pero, ¿Por qué?

Según Joanna Hunter, portavoz de la NFL, en una entrevista con Forbes de 2016, la liga no acostumbra a pagar los shows: "No pagamos a los artistas. Cubrimos los gastos y los costos de producción".

Rihanna hizo un espectacular show y repasó varios de sus éxitos, desde Bitch Better Have My Money hasta el recordado Umbrella, así como We Found Love y Diamonds.

A diferencia de shows pasados, Rihanna no tuvo colaboraciones en el show del Super Bowl. Ella sóla llevó adelante el espectáculo que observaron más de 109 millones de personas.

Durante el show, Rihanna aprovechó para revelarle al mundo que está embarazada de su segundo hijo junto a A$AP Rocky.

Tras la repercusión y los interrogantes generados en redes sociales, un representante de la artista confirmó la noticia a la revista especializada The Hollywood Reporter.

Super Bowl 2023: las canciones que cantó Rihanna

Bitch Better Have My Money

Where Have You Been

Only Girl (In The World)

We Found Love

Rude Boy

Work

Wild Thoughts

Pour It Up

All Of The Lights

Run This Town

Umbrella

Diamonds