$!Harry revela sufrió ataques de pánico, alcoholismo y consumo de drogas luego de la muerte Diana

Según reporta el portal de noticias Page Six, Harry estaba a solo unas semanas de su cumpleaños número 13 cuando Diana murió, y le dice a Oprah Winfrey en su nuevo programa de Apple TV + "The Me You Can’t See" (El yo que no puedes ver), cómo se volvió casi un adicto la bebida y las drogas.

"Y me encontraba bebiendo, no porque lo disfrutara, sino porque estaba tratando de enmascarar algo".

“Pero poco a poco me di cuenta de que, está bien, no estaba bebiendo de lunes a viernes, pero probablemente bebería el equivalente a una semana en un día, un viernes o un sábado por la noche.

"Estaba dispuesto a beber, estaba dispuesto a tomar drogas, estaba dispuesto a intentar hacer las cosas que me hacían sentir menos como me sentía", confesó Harry.

“Las personas que están lastimadas, comprensiblemente lastimadas, por su crianza, su entorno, lo que les sucedió, a lo que han estado expuestas, lo que han visto, sea lo que sea, si no te transformas, si no lo procesas, terminas saliendo y de muchas formas diferentes y no puedes controlarlo ", dijo el príncipe.

Duró cuatro años asistiendo a terapias

Harry dijo que le dijeron que sonriera y lo soportara cuando se trataba de su salud mental.

“Pensé que mi familia ayudaría, pero cada pregunta, petición, advertencia, sea lo que sea, fue recibida con total silencio o total negligencia.

“Los miembros de la familia me decían 'simplemente juega y tu vida será más fácil', pero tengo mucho de mi madre en mí. Siento que estoy fuera del sistema, pero sigo atrapado allí. La única forma de liberarse y escapar a decir la verdad ", dice, y luego agrega:" Si tus padres no quieren hablar de eso y tus amigos no pueden recordártelo, no hay ninguna razón por la que no debería decir: 'espera un segundo, puede que sea el producto de mi educación'.

“Soy una de las primeras personas en reconocer que, en primer lugar, tenía miedo, cuando fui a terapia por primera vez, miedo a perder”, continúa. “Cuatro años de terapia para una persona que nunca pensó que alguna vez necesitaría o haría terapia es ... eso es mucho tiempo. Tampoco estaba en un entorno en el que se animara a hablar de ello. Eso fue algo así como aplastado ".

Harry también explicó que pensó que "necesitaba" terapia debido al "pasado, para curarse del pasado", principalmente la muerte de su madre.

"No quiero pensar en ella, porque si pienso en ella, entonces se va a sacar a relucir el hecho de que no puedo traerla de vuelta, y me va a entristecer. ¿Qué sentido tiene pensar en algo triste, qué sentido tiene pensar en alguien que has perdido y no volverás nunca más? Y simplemente decidí no hablar de eso. Nadie hablaba de eso”, recordó Harry.

“Si la gente me dijera, '¿Cómo estás?', Yo estaría como, 'Bien'. Nunca feliz. Nunca triste, muy bien. "Bien" fue la respuesta fácil. Pero mentalmente estaba por todos lados”, reveló.

Confesó que comenzó a "asustarse cada vez que se subía a un automóvil y veía una cámara".

“Simplemente comenzaba a sudar, sentía como si la temperatura de mi cuerpo fuera dos o tres grados más cálida que la de todos los demás en la habitación”, dijo.

"Me convencía a mí mismo de que mi rostro estaba rojo brillante y, por lo tanto, todos podían ver cómo me sentía, pero nadie sabría por qué era vergonzoso, te metes en la cabeza".

Harry también habló sobre el funeral de su madre, cuando él y su hermano mayor, el príncipe William, que entonces tenía 15 años, se unieron a su padre, el príncipe Carlos, el abuelo, el príncipe Felipe y el tío Carlos, el conde Spencer, para caminar solemnemente detrás del ataúd de Diana.

“Para mí, lo que más recuerdo fue el sonido de los cascos de los caballos que recorrían el Mall, el camino de ladrillos rojos. En este punto, ambos estábamos en estado de shock. Era como si estuviera fuera de mi cuerpo”, recuerda Harry.

“Simplemente estoy caminando y haciendo lo que se esperaba de mí, mostrando la décima parte de la emoción que todos los demás estaban mostrando”, agrega.