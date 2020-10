$!La sorpresa que hizo llorar a Charytín en su regreso a Univision

El recién estrenado programa "Tu cara me suena", marca el regreso a la televisión y a Univision de Charytín Goyco tras años alejada de la pantalla chica.

Para su regreso la producción le tenía preparada una sorpresa: el apoyo de grandes amigas del medio que le enviaron un mensaje de buen augurio y éxitos para su regreso.

Yuri, Gloria Estefan, Maribel Guardia, Lucía Méndez y Laura León, se unieron para llenarlas de amor en un video que al verlo, la querida Chary no pudo evitar el llanto.

Con la cercanía y energía que la caracteriza "la rubia de America" llenó de seguridad y amor a las 8 celebridades que compiten en ‘Tu Cara Me Suena’. Además se puso en la piel de Madonna, deleitando a los televidentes con su faceta de imitadora.

La cadena Univision ajustó a la pandemia el reality TV "Tu cara me suena", en un intento de llevar a la audiencia estadounidense el formato del programa del mismo nombre creado en España, que se estrena este domingo sin público y bajo la conducción de Ana Brenda Contreras y Rafael Araneda.Como conductora back stage se encuentra la cantante y comunicadora dominicana Amara "la Negra".

"Tu cara me suena" es un formato creado en España en 2011 por Antena 3 y exportado a casi 40 países, entre ellos Estados Unidos, donde ya tuvo la versión en inglés "Sing Your Face Off".

Los concursantes de la versión de Univision son las estrellas de telenovelas Sandra Echeverría y Chandal Andere, los cantantes y actores Pablo Montero, Gabriel Coronel y El Dasa, los cantantes Melina León y Llane y la conductora de Univision Francisca Lachapel.

Sus trabajos serán juzgados además de Charytín Goyco, por Kany García, Jesús "Chuy" Navarro y Angélica Vale. Esta última también será una especie de "gurú" de la imitación.