$!Las impactantes declaraciones de Alec Baldwin, en su primera entrevista tras muerte de asistente

Sin poder contener las lágrimas durante la conversación, Alec Baldwin habló por primera vez del incidente en el que resultó muerta la directora de fotografía de su película “Rust”, Halyna Hutchins.

Frente a frente con el periodista George Stephanopoulos, de la cadena ABC News, un emocionado Baldwin recalcó que el arma que le dieron se disparó después de colocar el tambor en su lugar, pero que nunca apretó el gatillo.

Entre lágrimas, el actor aseguró que no cree que fuera sabotaje, pero que todavía no entiende cómo llegó una bala real a la pistola. «Llevo 40 años en este negocio y cuando alguien te pasa un arma fría, quiere decir que el tambor está vacío. Si no hubiera habido munición en la propiedad, no estaríamos hablando de este accidente.

«Vi cómo caía, pensé que se había desmayado. También escuché los gritos de Joel, pero no sabía lo que estaba pasando», dijo el actor sobre los primeros momentos tras el disparo. La directora de fotografía murió y el director, Joel Souza, resultó herido cuando el arma se disparó durante un ensayo.

«Ella me pidió que la apuntara porque quería medir la luz, se ha hablado mucho de que nunca se apunta a nadie en un rodaje, pero si te lo pide tu directora de fotografía, tienes que cumplir», explicó Balwin quien, al describir lo que sucedió, admitió que le dijo a Hutchins: «”En esta escena, voy a sacar el arma. ¿Quieres verlo?” Y ella contestó que sí. Así que tomé la pistola y sin apretar el gatillo. Le dije: “¿la viste?” Y al soltar el martillo el arma se disparó».

«Alguien puso una bala real en un arma, una bala que ni siquiera se suponía que debía estar en la propiedad. Alguien es responsable de lo que pasó, y no puedo decir quién es, pero sé que no soy yo», dijo sin querer acusar a la armera Hannah Gutiérrez, ni al asistente de dirección, David Halls.