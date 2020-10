Lili Estefan sobre su divorcio: "Si se hubiese tratado de una infidelidad aislada seguiría con mi matrimonio"

Fue una de las grandes polémicas. De dar la noticia se convirtió en la protagonista. Su divorcio la puso en el ojo de los mentideros de la farándula, que se inventaron todo tipo de razones por la que llegó a su fin su matrimonio con el padre de sus hijos.

Lili Estefan habló abiertamente sobre su divorcio con Lorenzo Luaces, con quien llevaba 28 años de relación.

Como parte del adelanto ‘Red Table Talks: The Estefans’, una mesa redonda donde aparecerán varios miembros de la familia Estefan, la compañera de formula de Raúl de Molina en el espacio "El gordo y la flaca” contó que se enteró de la infidelidad de su marido por la extorsión de un paparazzi”.

“Mi esposo me dijo que tenía que decirme algo, y le dije ‘qué, dime rápido, tengo un show en vivo a las 4’, y él me dice: ‘un paparazzi me fotografió con una mujer y están pidiendo 200 mil dólares por las fotos’”, relató Lili en el show que se estrenó esta semana por la plataforma streaming Facebook Watch.