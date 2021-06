$!Video | Actriz estadounidense quiere hablar con Luis Abinader sobre estos polémicos temas

El mensaje que envió al presidente

Me encantaría tener una conversación con el presidente de República Dominicana Luis Abinader

¿Tendría una conversación con alguien como yo?

Quisiera que habláramos sobre derechos trans, despenalización del uso recreativo y medicinal de hierbas, y especialmente cannabis, restauración y protección de la cultura indígena, la creación de economías a partir de la protección ambiental, limpieza y restauración, a su vez atrayendo el turismo, enseñando a los turistas a viajar, de manera responsable, sin dejar las playas con más basura de la que tenía cuando llegaron.

La despenalización de las hierbas utilizadas históricamente en esta isla también es importante para tanta curación ... puede impulsar la economía. Los poderes coloniales han influido en la criminalización de las hierbas (¿y las personas?) Que están siendo despenalizadas por esos mismos poderes coloniales en lugares como América del Norte y Europa.

¿Por qué los países poblados en su mayoría por negros / personas de color luchan más con la naturalización del uso de hierbas y los derechos humanos en todo el amplio espectro de experiencias humanas?

La gente, marcada por la historia, consciente e inconscientemente necesita y merece mucha más autonomía y espacio cultural para practicar la espiritualidad y las culturas de sus antepasados ​​en paz y sin conflicto con grupos y personas cristianas.

Normalizar y proteger la coexistencia sin demonización interpersonal es increíblemente vital para la {paz.} Y el crecimiento.

La libertad de la regulación gubernamental de los cuerpos humanos y las plantas medicinales, y en cambio concentrar el poder en el rejuvenecimiento ecológico y social, es vital para el futuro no solo de las personas sino del planeta, Quisqueya, como una gran parte de eso, ya que los arrecifes de coral circundantes, que están muriendo, son los pulmones de la tierra. Explorar la interconexión de Haití y la República Dominicana, la tierra, la gente, la historia y el futuro compartidos también es increíblemente esencial para la curación aquí.

En cualquier caso, la gente parece poder ser y hacerlo libremente mientras tenga dinero ... en esta isla. Eso me duele todos los días, sabiendo que un día puede que no haya árboles para imprimir dinero, sabiendo que puede que no quede ni una tierra para debatir con quién cuenta más la humanidad.

¡Solo una reunión!