Siquiatra español dice sobrevivirá a la pandemia "el que se adapte al golpe"

Luis Rojas Marcos es un psiquiatra sevillano que goza de mucho prestigio en Nueva York y los Estados Unidos. Fue entrevistado por el portal XLS Semanal, de España, para conocer sus inquietudes, preocupaciones, consejos, recomendaciones y esperanzas ante la actual pandemia.

Destaca en su entrevista la ruptura que se ha dado en la vida y planes de los seres humanos durante esta pandemia. El psiquiatra explica que "todo está en el futuro, y esto se ha resquebrajado, y causa mucho estrés y angustia”.

“Yo creo que es una de las características de esta pandemia tan terrible: el no poder planificar, unido al sentimiento de vulnerabilidad", dice.

Rojas considera que la secuela es masiva, incluyendo el aspecto económico. Nota que en Estados Unidos "la ayuda médica para los que no son mayores de 65 años no existe”. “Y tampoco existe si no puedes pagar la renta de tu piso", agrega. Por lo que el número de víctimas económicas es "brutal".

Entiende un error llamarle "distanciamiento social" a la medida adoptada, debido a que eso no se ha perdido porque la población está constantemente interconectada a través de los celulares, computadoras, tabletas, etcétera. Se trata más bien de un distanciamiento "físico".

"Si nos quitasen esa parte, esto sería invivible. La capacidad de conectarnos, de compartir emocionalmente, de dar cariño y preocuparnos por los demás y que se preocupen de nosotros, es fundamental. Esto es lo que nos salva, porque va a durar mucho", dice Rojas.

Su opinión profesional sobre cómo terminará la gente esta pandemia -un vistazo hacia el futuro- es que será "desolador".