$!Tras el acuerdo en la COP26, se insta al mundo a evitar la catástrofe

Nombrar al carbón y al petróleo fue algo doloroso. India y China lograron a último momento atenuar aún más la formulación y que se trate de “reducción” y no “salida” del carbón, provocando que Alok Sharma, con lágrimas en los ojos, se excusase con el mundo entero.

Pero, aunque cada décima de grado centígrado suplementaria tiene importantes consecuencias, las decisiones de este “Pacto de Glasgow” no desembocarán a un calentamiento limitado a 1,5°C con respecto a la era preindustrial, el objetivo más ambicioso del acuerdo de París, que en 2015 echó las bases para la acción climática.

“Animo a aquellos que tienen responsabilidades políticas y económicas a actuar de inmediato, con coraje y con visión de futuro”, exhortó el papa Francisco este domingo tras la tradicional oración del Ángelus, aludiendo a la COP26.

“Si todos los países, en particular aquellos que son grandes emisores se limitan a sus políticas de pequeños pasos y ‘business as usual’, condenarán a las actuales y futuras generaciones a vivir en un un mundo de sufrimientos y daños indescriptibles”, advierte la UCS (Union of Concerned Scientists).

Esos sufrimientos ya experimentados por los países más pobres, que son los menos responsables del calentamiento global pero están en primera línea respecto a su impacto, y que batallaron en Glasgow para obtener financiación específica para intentar reparar sus “daños y pérdidas”.

Finalmente, cedieron a regañadientes, aceptando proseguir el diálogo para que no se pierdan los avances realizados en la lucha contra el calentamiento global.

“Siempre supimos que Glasgow no era la línea de llegada”, señaló el sábado de noche el enviado estadounidense, John Kerry.

Doce meses “separan” Escocia de Egipto, donde se celebrará la 27ª Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP27).