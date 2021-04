Video | El tortuoso e incierto viaje de los migrantes hacia Estados Unidos

Greyssi y su hijo devoran una presa de pollo en un albergue en Tlaxcala, México. Es el primer bocado de esta hondureña en tres días, luego de malestares por un embarazo inesperado que complica su ya de por sí tortuoso viaje a Estados Unidos.

“Ayer me sentía mal, no quería comer, entonces pedí que me hicieran una prueba de embarazo”, dice a la AFP Greyssi Venegas, de 23 años, quien partió el 21 de marzo de San Pedro Sula con Eduardo, de siete.

La travesía comenzó a pie y continuó en autobús y tren hasta el estado de Tlaxcala, en el centro del país, colindante con la capital, donde los migrantes duermen un par de noches para recobrar fuerzas.

El albergue Sagrada Familia, único de la zona, está repleto por el creciente número de viajeros. Algunos tienen que pernoctar al lado de las vías de “La Bestia”, una línea de trenes de carga usada clandestinamente por los migrantes para cruzar México.

Greyssi reunió 2,500 lempiras (104 dólares) para intentar cruzar a Estados Unidos por segunda vez en tres años, pero el dinero se agotó en la frontera con México.

Ella y su hijo comenzaron la travesía caminando los casi 300 km que separan San Pedro y Esquipulas (Guatemala), y viajaron más de 12 horas en bus y camioneta.