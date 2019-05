México, 14 may (EFE).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) declaró este martes contingencia ambiental extraordinaria en el Valle de México por la alta concentración de partículas en el aire ocasionada por los cerca de 400 incendios que se han registrado en los últimos días en el centro del país. La contingencia -que se debe también a una situación meteorológica de tipo anticlónico- se dio inmediatamente después de que se realizase la última medición a las 05.00 hora local (10.00 GMT), cuando se registró un valor de 158 puntos del Índice de Calidad del Aire para partículas PM2,5 (menores a 2,5 micrómetros). Sin embargo, y por el momento, no se van a adoptar medidas extraordinarias relacionadas con la contingencia ambiental que está viviendo Ciudad de México, aseguró la alcaldesa Claudia Sheinbaum a las 12.00 hora local (17.00 GMT) En una conferencia de prensa, Sheinbaum confirmó que sólo si “estas condiciones empeoraran” se tomarían medidas adicionales que “nos permitan evitar que se sigan incrementando la concentración de contaminantes”.