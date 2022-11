De la maldición a una hazaña, México define su futuro ante Arabia Saudita

De la maldición del quinto partido a un milagro para jugar el cuarto. México busca una victoria ante Arabia Saudita que le permita aspirar a una carambola que la lleve a octavos del Mundial por octava vez consecutiva, este miércoles en el estadio de Lusail, en Doha (19h00 GMT).



Antes de la última jornada, el grupo C está liderado por Polonia (4 puntos), seguida de Argentina y Arabia Saudita (3), con México cerrando (1).



Los cuatro equipos llegan con opciones el miércoles pero el Tri es el que lo tiene más complicado. Todo pasa por ganar y a partir de ahí esperar al partido entre Polonia y Argentina que se disputa al mismo tiempo en el Estadio 974.



Con los tres puntos y la calculadora en la mano, lo más sencillo, una derrota argentina, sinónimo de clasificación mexicana sin importar la diferencia de goles.



Si empatan o si la victoria cae del lado sudamericano, todo se decidiría por la diferencia de goles.



"Mientras uno tenga chances, siempre hay que intentarlo", señaló el seleccionador mexicano Gerardo Martino tras la derrota ante Argentina (2-0).



"Somos capaces de hacer cinco situaciones y marcar cuatro goles como ante Irak, o crear 15 y no meter ninguno. Pero quiero que el equipo tenga creación. Ante Polonia (0-0) nos costó armar ocasiones, no hay que ser pesimistas por la falta de gol", añadió este martes en rueda de prensa.





- Romper a marcar -



Con este panorama, el Tri tiene claro que debe romper a marcar goles frente a Arabia Saudita, que partía como la 'cenicienta' y que derrotó a Argentina en la primera jornada (2-1).



No parece que llegue en las mejores condiciones para hacerlo. Todavía no conoce el gol en Catar y solo suma cinco tiros entre los tres palos en dos partidos.



Martino deberá olvidarse del planteamiento conservador que utilizó ante Argentina (esquema 5-3-2 y sin un delantero centro) y apostar por la explosión goleadora de alguno de sus tres arietes; Henry Martín, Rogelio Funes Mori y Raúl Jiménez.



Tras la derrota ante Argentina, el seleccionador soporta un nuevo tsunami de críticas en México y podría tener las horas contadas al frente del Tri.



Desde 1994, México siempre ha estado en los octavos del Mundial, una barrera que sin embargo no ha sido capaz de superar, alimentando la maldición del quinto partido.





- Guardado, la duda de Martino -



Para enfrentar a Arabia Saudita, Martino podrá contar con su capitán Andrés Guardado, que sufrió un golpe y tuvo que ser sustituido antes del descanso frente a Argentina.



"Estoy bien, a disposición del 'Tata'", dijo el cinco veces mundialista este martes en rueda de prensa.



"Creemos en nuestras posibilidades, nos vamos a aferrar a ellas. Creo que somos capaces de ganar y vamos a intentarlo hasta el final", dijo sobre las opciones de clasificar.



Arabia Saudita protagonizó una de las grandes sorpresas del torneo al remontar ante Argentina, aunque luego se topó con la dura realidad frente a Polonia (2-0). Pero llega vivo a la última jornada y tiene la ocasión de regresar a octavos, ronda que solo pisó en 1994.



Ante el equipo europeo, los 'Halcones Verdes' volvieron a ofrecer una buena imagen, pero se toparon con un arquero de categoría mundial, el 1 de la Juventus Wojciech Szczesny, que incluso atajó un penal.



Vecinos de Catar, Arabia Saudita se adapta perfectamente a las altas temperaturas y cuenta con el fervor de su numerosa hinchada en la grada.



Dos mareas verdes chocarán en el colosal Lusail, que volverá a llenar sus 90,000 localidades, con los octavos del Mundial como posible premio para el superviviente.