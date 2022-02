Miles de personas en el mundo se manifestaron en solidaridad con Ucrania

Vestidos del azul claro y amarillo de la bandera de Ucrania, y con pancartas pidiendo "No a la Tercera Guerra Mundial" o "Rusos vayan a casa", cientos de miles de personas se manifestaron este domingo en muchas ciudades del mundo para denunciar la invasión rusa de su vecino.



Desde Berlín hasta Bagdad, y desde Washington hasta San Petersburgo, los manifestantes gritaron "Vergüenza" al presidente ruso Vladimir Putin mientras otros agitaban pancartas que decían "Putin asesino" o "Detengan al monstruo".



En Berlín, al menos 100.000 se dieron cita frente a la Puerta de Brandeburgo y el Reichstag, el edificio de la Cámara de Diputados, con banderas con los colores amarillo y azul claro, constató la AFP. Los organizadores de las manifestaciones estimaron en medio millón los participantes.



"Berlín a 670 km de la línea del frente", "Stop the killer", "No a la Tercera Guerra Mundial" figuraban en las pancartas de los manifestantes que masivamente respondieron al llamado de la comunidad ucraniana residente en Alemania.



