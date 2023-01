Continúan intensos combates en ciudad ucraniana de Soledar

La ciudad ucraniana de Soledar (este) sigue siendo teatro de "intensos combates" entre fuerzas rusas y ucranianas, informaron este miércoles ambos bandos, pocas horas después de que el grupo paramilitar ruso Wagner anunciara la conquista de esa pequeña localidad totalmente devastada por la guerra.



"Todo lo que sucede en Bajmut o Soledar forma parte de las escenas más sangrientas de esta guerra", dijo a la AFP Mijailo Podoliak, consejero de la presidencia ucraniana.



Soledar, antaño conocida por sus minas de sal, es blanco de una ofensiva rusa desde hace semanas. La localidad, que antes del conflicto tenía unos 10,000 habitantes, se halla cerca de Bajmut, que los rusos intentan conquistar desde hace meses.



La toma de Soledar significaría una simbólica victoria militar para Moscú, después de los reveses sufridos por sus tropas desde septiembre.



"Se están librando intensos combates en Soledar", afirmó la viceministra ucraniana de Defensa, Ganna Maliar, en Telegram.



Los rusos intentaron "romper la defensa" ucraniana y "capturar completamente a ciudad, pero sin éxito", agregó.



El Ministerio de Defensa ruso indicó en un comunicado que sus tropas aerotransportadas "bloquearon las zonas norte y sur de Soledar".



"Las fuerzas rusas están atacando los bastiones enemigos. Fuerzas de asalto están luchando en la ciudad", precisó.



Según Podoliak, las pérdidas militares rusas son "enormes" y "el ejército ucraniano también está perdiendo efectivos".



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó el lunes que "todo está completamente destruido" en Soledar y que la ciudad "está cubierta de cuerpos de los invasores y aterrorizada por las explosiones".





- Pérdidas "enormes" -



El gobierno ruso se mostró prudente sobre la situación en el terreno.



"No hay que apresurarse. Esperemos las declaraciones oficiales", dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, añadiendo que había "una dinámica positiva en el avance" de las fuerzas rusas.



El jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgueny Prigozhin, había reivindicado previamente el control de la ciudad, aunque admitió que persistían combates en el centro.



La agencia estatal rusa RIA Novosti publicó una fotografía de Prigozhin con hombres armados y dijo que habían tomado en las minas de sal.



Pero el ejército ucraniano desmintió inmediatamente esas informaciones y aseguró que Soledar "era, es y siempre será ucraniana".



"No es cierto" que Prigozhin se encuentre en el interior de las minas de sal, añadió.



Los rusos "no han tomado" Soledar, abundó un soldado herido con quien la AFP se encontró cuando estaba siendo evacuado por la carretera que va de Bajmut a Sloviansk.





- "Más" armas -



Podoliak reiteró los pedidos a los aliados occidentales de Ucrania para que les envíen "más" armas y equipos militares.



"Sólo los misiles de un alcance de más de 100 km nos permitirán acelerar de forma significativa la desocupación de los territorios", dijo el asesor de la presidencia ucraniana.



Aseguró que si Kiev consigue esas armas, se abstendrá de atacar el territorio ruso. "Libramos una guerra exclusivamente defensiva", insistió.



Polonia se dijo dispuesta a entregar a Ucrania catorce tanques Leopard, que Kiev reclama.



En el ámbito diplomático, el martes se celebró un encuentro en Turquía entre los encargados de derechos humanos de Rusia y Ucrania, Dmytro Lubinets y Tatiana Moskalkova.



Los dos funcionarios "abordaron una gran diversidad de problemas humanitarios y de casos vinculados al suministro de asistencia en materia de derechos humanos a los ciudadanos de ambos países", dijo Lubinets el miércoles en las redes sociales.



"Se habló de ayuda humanitaria a los ciudadanos" ucranianos y rusos, señaló Moskalkova.