Al menos quince fachadas fueron intervenidas con la intención de preservar el valor histórico y cultural de la zona que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Intervenciones técnicas Los trabajos incluyeron procesos especializados como: Limpieza de muros y superficies con productos no invasivos. Aplicación de tratamientos biocidas y fungicidas para eliminar vegetación y hongos. Consolidación estructural con cales naturales. Aplicación de pinturas transpirables, veladuras, hidrofugantes de alta durabilidad y restauración de elementos arquitectónicos.