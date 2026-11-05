Un tribunal de La Altagracia impuso una condena de 30 años de prisión contra Santiago Céspedes Segura, alias «Sandy», tras ser hallado culpable del homicidio de su expareja sentimental, Nikaury Altagracia Tavera Morillo, en un hecho ocurrido en el sector Villa La Fe, del distrito municipal Verón-Punta Cana. De acuerdo con la información ofrecida por la Fiscalía de la provincia, durante la investigación se documentaron antecedentes de agresiones físicas contra la víctima en agosto de 2022 y enero de 2025. Nikaury, de 33 años, murió en junio de 2025, una semana después de ser apuñalada en el cuello por su expareja. La mujer permaneció ingresada en una unidad de cuidados intensivos, donde luchó por su vida debido a la gravedad de las heridas, complicadas con un neumotórax. Los detalles de su caso fueron publicados por Diario Libre en dos reportajes sobre las víctimas de feminicidio durante 2025. La acusación fue sustentada en los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano. En el proceso participaron el fiscal investigador Aneurys Castillo de Jesús y los fiscales litigantes Víctor Ramón Camacho y Yudelka Acosta Ramos. Acciones judiciales La sentencia impone 30 años de prisión a Céspedes Segura por el homicidio de Tavera Morillo.