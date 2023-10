Antes y después en la misma zona... la basura afea e infecta. El 26 de septiembre un letrero exhortaba a los ciudadanos a no tirar basura en un espacio no permitido. Diez días más tarde el aviso de la Alcaldía del Distrito Nacional había desaparecido, pero no los desperdicios.

(MATÍAS BONCOSKY / DIARIO LIBRE)