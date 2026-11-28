El centro dominicano Karl-Anthony Towns hilvanó su doble-doble número 18 consecutivo al registrar 19 puntos y 10 rebotes, pero su destacada actuación no fue suficiente para evitar la derrota de los New York Knicks 108-105 ante los Miami Heat, la noche del viernes. Towns alcanzó su decimoctavo doble-doble en igual número de partidos disputados esta campaña, una muestra de su consistencia en ambos lados de la cancha. Sin embargo, los Knicks, vigentes campeones de la Copa NBA, vieron detenerse una racha de seis victorias consecutivas y quedaron eliminados de la competición tras finalizar con marca de 1-3 en el Grupo B de la Conferencia Este. Jalen Brunson encabezó la ofensiva neoyorquina con 27 puntos, mientras que Mikal Bridges aportó 16. Landry Shamet agregó 13 unidades y James Wiseman terminó con 11 desde el banquillo. Por Miami, Bam Adebayo fue el principal protagonista ofensivo con 25 puntos, incluidos los dos que rompieron el empate en los minutos finales. Giannis Antetokounmpo también tuvo una actuación sobresaliente al terminar con 22 puntos y 23 rebotes. Davion Mitchell aportó 12 tantos y Pelle Larsson sumó 11. Ventaja desperdiciada Los Heat parecían tener el partido bajo control luego de construir una ventaja de hasta 23 puntos en dos ocasiones durante el segundo cuarto. Miami llegó al descanso con una cómoda diferencia de 60-44 y mantuvo el control del marcador al finalizar el tercer período, que concluyó 86-79. Sin embargo, Nueva York no bajó los brazos y encontró la manera de regresar al encuentro. Los Heat conservaron una ventaja de entre cuatro y nueve puntos durante los primeros minutos del último cuarto, hasta que Jose Alvarado y Pacome Dadiet encabezaron una reacción de 7-0 que permitió a los Knicks tomar su primera ventaja del partido (92-91), gracias a una bandeja invertida de Dadiet cuando restaban 6:23 minutos. El encuentro entró entonces en un intercambio de ventajas. Después de tres cambios en el liderato, Wiseman convirtió uno de sus dos tiros libres para igualar el marcador 95-95. Adebayo y Mitchell sentenciaron Con el partido en la balanza, Adebayo apareció en el momento decisivo y encestó un tiro en suspensión para devolverle la ventaja a Miami cuando quedaban 4:02 minutos. Posteriormente, Mitchell convirtió un triple sin oposición que amplió la diferencia para los locales. Los Knicks se resistieron a entregar el partido y lograron colocarse a un punto en tres ocasiones. La última llegó cuando Brunson convirtió dos tiros libres para dejar el marcador 106-105, con apenas 9.8 segundos en el reloj. Tras un tiempo muerto, Larsson recibió el balón de Mitchell luego del saque de banda, se desplazó alrededor de Josh Hart y recibió nuevamente el pase para culminar la jugada con una espectacular clavada que colocó el marcador 108-105. Brunson tuvo una última oportunidad con un triple bien defendido antes de la bocina, pero no pudo convertirlo y Miami aseguró el triunfo. Panorama en la Copa NBA Con este resultado, Miami mejoró su registro a 3-1 en el Grupo B y se mantuvo en la disputa por el primer lugar del grupo o por uno de los puestos de comodín de la Conferencia Este. Los Knicks, por su parte, quedaron eliminados al terminar con marca de 1-3, poniendo fin a su aspiración de defender el título conquistado en la pasada edición de la Copa NBA. Los Heat, que comenzaron la temporada con cuatro derrotas consecutivas, han ganado 11 de sus últimos 14 compromisos y continúan mostrando una notable recuperación.