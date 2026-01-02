Los Astros dieron el primer gran golpe en el béisbol de 2026 al acordar el jueves un contrato de tres años y 54 millones de dólares con el lanzador derecho japonés Tatsuya Imai, según informó una fuente a Mark Feinsand de MLB.com. El club no ha confirmado el acuerdo. Tatsuya podría ganar 3 millones de dólares en incentivos si lanza 100 entradas en 2026, según Feinsand. De ser así, el salario base de Imai ascendería a 21 millones de dólares en 2027 y 2028. Tenía contratos a largo plazo con AAV más bajos, pero optó por irse a Houston con el contrato a corto plazo, con AAV más alto y opciones de rescisión. Estuvo al acecho de MLB Imai fue fichado por su club de la liga profesional japonesa, los Saitama Seibu Lions, el 19 de noviembre, abriendo así el plazo de 45 días para que los equipos de la MLB negociaran un contrato con él. Se unirá a Kaz Matsui, Nori Aoki y Yusei Kikuchi como los únicos jugadores japoneses que han jugado para Houston. La contratación subraya el deseo de los Astros de ser más competitivos en la contratación de jugadores de Japón y Corea. Hace un mes, los Astros firmaron al lanzador derecho Ryan Weiss, agente libre, con un contrato de un año tras haber lanzado las dos últimas temporadas en Corea. Imai y Weiss son dos de los cuatro lanzadores abridores adquiridos esta temporada baja por los Astros, que se espera que pierdan al zurdo Framber Valdez en la agencia libre.