El jardinero de los Bravos de Atlanta, Jurickson Profar, se perderá toda la temporada 2026 luego de que se resolviera su apelación por un resultado positivo a sustancias para mejorar el rendimiento. Profar cumplirá una suspensión de 162 juegos, equivalente a una campaña completa, tras dar positivo por segunda ocasión, lo que además lo deja inelegible para participar en la postemporada de este año. Las Grandes Ligas habían anunciado previamente que el jugador dio positivo por testosterona exógena y sus metabolitos, una sustancia prohibida bajo el programa antidopaje. El castigo se enmarca en la política de MLB que establece una suspensión de toda la temporada para jugadores reincidentes en casos de dopaje, una medida implementada desde 2014. A sus 33 años, Profar también perderá la totalidad de su salario de 15 millones de dólares correspondiente a la campaña 2026. El curazoleño estaba proyectado para tener un rol importante en la alineación de Atlanta, alternando entre los jardines y el puesto de bateador designado, incluso como posible segundo bate detrás de Ronald Acuña Jr.. Esta no es la primera vez que Profar enfrenta una sanción. En 2025, fue suspendido por 80 juegos tras dar positivo por gonadotropina coriónica humana (hCG), una hormona que estimula la producción de testosterona. En ese momento, el jugador aseguró que nunca tomaría deliberadamente una sustancia prohibida, aunque asumió la responsabilidad y aceptó la decisión de MLB. Impacto en los Bravos de Atlanta para la temporada 2026 Tras regresar de esa suspensión en julio de 2025, Profar bateó para .245 con 14 cuadrangulares y 43 carreras impulsadas en la segunda mitad de la temporada, desempeñándose principalmente en el jardín izquierdo. Con la apelación ya resuelta y el castigo ratificado, los Bravos deberán reconfigurar su alineación de cara a la temporada 2026 ante la ausencia de uno de sus bateadores más versátiles.