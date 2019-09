Tawd Baker, mira a través de una ventana de Ladder Co. 10 - Engine Co. 10 en el World Trade Center, el lunes 9 de septiembre de 2019 en Nueva York. Las dos unidades perdieron cinco bomberos en los ataques del 11 de septiembre de 2001 y la estación de bomberos fue destruida en los ataques. “Haces este trabajo para salvar a otros”, dijo Baker. “Haces lo mejor que puedes para ir a casa todos los días, (pero) no tomas este trabajo sin pensar que un día no volverás a casa”. ( Foto AP / Mark Lennihan)