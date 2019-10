Estado de emergencia en California

El bombero de Woodbridge Joe Zurilgen pasa por una casa en llamas mientras el incendio de Kincade se desata en Healdsburg, California, el domingo 27 de octubre de 2019. (Foto AP / Noah Berger)

Una línea de fuego serpentea a lo largo de una ladera mientras los bomberos encienden los contrafuegos para frenar la propagación del incendio Kincade en el condado de Sonoma no incorporado, California, cerca de Geyservillle, el sábado 26 de octubre de 2019. (Foto AP / Noah Berger)

Los bomberos combaten un incendio forestal llamado Kincade Fire en Chalk Hill Road en Healdsburg, California, el domingo 27 de octubre de 2019. (Foto AP / Noah Berger)

Un bombero lucha contra un incendio forestal llamado Kincade Fire en Healdsburg, California, el domingo 27 de octubre de 2019. Con vientos feroces que impulsan múltiples incendios forestales a través de la vegetación seca y casi 200,000 personas con la orden de abandonar sus hogares, el gobernador de California declaró una emergencia estatal el domingo. (Foto AP / Noah Berger)

Los bomberos combaten un incendio de hierba en East Cypress Road en Knightsen, California, el domingo 27 de octubre de 2019. El incendio de hierba se originó a las 3:08 a.m.en Gateway Boulevard en la isla Bethel, según informó el Departamento de Bomberos de East Contra Costa. El incendio luego se extendió a una segunda ubicación en East Cypress Road a las 5:45 a.m. (Jose Carlos Fajardo / Bay Area News Group / San Jose Mercury News vía AP)

Un bombero combate un incendio de césped en East Cypress Road en Knightsen, California, el domingo 27 de octubre de 2019. El incendio de césped se originó a las 3:08 a.m.en Gateway Boulevard en la isla Bethel, según informó el Departamento de Bomberos de East Contra Costa. El incendio luego se extendió a un segundo lugar en East Cypress Road a las 5:45 a.m. (Jose Carlos Fajardo / Bay Area News Group / San Jose Mercury News vía AP)

Un bombero combate un incendio de césped en East Cypress Road en Knightsen, California, el domingo 27 de octubre de 2019. El incendio de césped se originó a las 3:08 a.m.en Gateway Boulevard en la isla Bethel, según informó el Departamento de Bomberos de East Contra Costa. El incendio luego se extendió a un segundo lugar en East Cypress Road a las 5:45 a.m. (Jose Carlos Fajardo / Bay Area News Group / San Jose Mercury News vía AP)

Un bombero arrastra una manguera más cerca para combatir un incendio de hierba en East Cypress Road en Knightsen, California, el domingo 27 de octubre de 2019. El incendio de hierba se originó a las 3:08 am en Gateway Boulevard en la isla Bethel, según informó East Contra. Departamento de bomberos de Costa. El incendio luego se extendió a una segunda ubicación en East Cypress Road a las 5:45 a.m. (Jose Carlos Fajardo / Bay Area News Group / San Jose Mercury News vía AP)

Un bombero observa cómo las llamas se acercan al vecindario de Mandeville Canyon durante el incendio de Getty, el lunes 28 de octubre de 2019, en Los Ángeles, California (AP Photo / Christian Monterrosa)

Un bombero se detiene para mirar un muro de fuego mientras lucha contra un incendio de hierba en East Cypress Road en Knightsen, California, el domingo 27 de octubre de 2019. El incendio de hierba se originó a las 3:08 am en Gateway Boulevard en Bethel Island como se informó por el Departamento de Bomberos de East Contra Costa. El incendio luego se extendió a un segundo lugar en East Cypress Road a las 5:45 a.m. (Jose Carlos Fajardo / Bay Area News Group / San Jose Mercury News vía AP)

Los bomberos intentan salvar una casa de un incendio forestal en Tigertail Road el lunes 28 de octubre de 2019 en Los Ángeles, California (AP Photo / Christian Monterrosa)

Firefighters try to save a home on Tigertail Road from a wildfire, Monday, Oct. 28, 2019, in Los Angeles, Calif. (AP Photo/ Christian Monterrosa)

Los bomberos intentan salvar una casa en Tigertail Road durante el incendio de Getty, el lunes 28 de octubre de 2019, en Los Ángeles, California (AP Photo / Christian Monterrosa)

Firefighters try to save a home on Tigertail Road during the Getty fire, Monday, Oct. 28, 2019, in Los Angeles, Calif. (AP Photo/ Christian Monterrosa)

Firefighters try to hose down flames as homes burn in the Getty fire area along Tigertail Road, Monday, Oct. 28, 2019, in Los Angeles. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

A firefighters gets in position to hose down flames as a home burns in the Getty fire area along Tigertail Road, Monday, Oct. 28, 2019, in Los Angeles. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

Un bombero se pone en posición para apagar las llamas mientras una casa arde en el área de incendios de Getty a lo largo de Tigertail Road el lunes 28 de octubre de 2019 en Los Ángeles. (Foto AP / Marcio Jose Sanchez)

Los bomberos combinan esfuerzos mientras el incendio de Getty quema casas a lo largo de Tigertail Road, el lunes 28 de octubre de 2019 en Los Ángeles. (Foto AP / Marcio Jose Sanchez)