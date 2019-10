En esta imagen del 2 de septiembre de 2019, niños Tembé se ocupan de otros más pequeños mientras la gente empieza a reunirse para comer en el poblado de Ka 'a kyr, en el estado de Para, Brasil. "This is paradise," Muti Tembe said. “Esto es el paraíso”, dijo Muti Tembé. “No se ve nada del humo que contamina de los autos, porque no tenemos ninguno. En la ciudad, a mediodía hace demasiado calor (...) Aquí se está tranquilo y no se oyen ruidos. Solo los cantos de los pájaros”. (AP Foto/Rodrigo Abd)