Familias y amigos abandonan la capilla Logsdon en la Universidad Hardin-Simmons en Abilene, Texas, después de un funeral a la luz de las velas el jueves 12 de noviembre de 2020.El Hospice of the Big Country del West Texas Rehab Center celebró su servicio anual para que las personas recuerden a los seres queridos que perdieron durante el año. (Ronald W. Erdrich / The Abilene Reporter-News vía AP)