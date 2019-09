Belinda Morrow, presidenta de la Asociación Marina White River, utiliza una caja con un cristal en el fondo para mirar bajo el agua desde un bote mientras se plantan corales en un arrecife del Santuario Marine White River en Ocho Ríos, Jamaica, el martes 12 de febrero de 2019. “Todos dependemos del océano”, dijo Morrow. “Si no tenemos arrecifes saludables y un ambiente marino bueno y saludable, saldremos perdiendo. Buena parte del país depende del mar”. (AP Foto/David Goldman)

El buzo Everton Simpson sostiene un puñado de coral cosechado en un vivero de corales para colocarlo en el Santuario Marino White River, el martes 12 de febrero de 2019 en Ocho Ríos, Jamaica. Cuando cada unidad tiene el tamaño de una mano humana, Simpson las coloca en su caja y las “trasplanta” a un arrecife, un proceso equivalente a plantar separadamente cada hebra de pasto en la tierra. Incluso los corales de más rápido crecimiento ganan unos pocos centímetros (pulgadas) por año. Y no es posible esparcir semillas sin más. (AP Foto/David J. Phillip)

El pescador Anthony Person, a la izquierda, se queja a los guardiar del Santuario Marino Boscobel de que los botes de turistas están dañando sus trampas para peces, durante una patrulla a pie de los guardias por la comunidad en Boscobel, Jamaica, el miércoles 13 de febrero de 2019. La mayoría de los pescadores mayores y más estbalecidos, que poseen barcos y tienden líneas y trampas, han terminado aceptando la zona libre de capturas. Pero no todo el mundo está de acuerdo. (AP Foto/David Goldman)

El pescador convertido en buzo y patrullero del Santuario Marino Oracabessa Ian Dawson busca peces mientras pesca con arpón fuera de la zona de capturas prohibidas en Oracabessa, Jamaica, el jueves 14 de febrero de 2019. "Pesco para comer. Y ahora mismo estoy criando peces, criando peces en el santuario", señaló Dawson, que ahora solo pesca en su tiempo libre cuando no trabaja en la zona vedada del santuario. "Si no añades, no puedes sacar. Sencillo". (AP Foto/David Goldman)