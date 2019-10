Un bombero corta una cerca para acceder al incendio de Saddleridge a lo largo de la calle Yarnell en Sylmar, California, el viernes 11 de octubre de 2019. (David Crane / The Orange County Register via AP)

Una patrulla de bomberos vigila un estallido a lo largo de la calle Yarnell en Sylmar, California, el viernes 11 de octubre de 2019. El rápido fuego impulsado por el viento se extendió rápidamente desde Sylmar a Porter Ranch la noche del jueves y temprano el viernes por la mañana destruyendo varias casas. (David Crane / The Orange County Register vía AP)

Un helicóptero de bomberos vuela sobre colinas en llamas cerca de la calle Yarnell en Sylmar, California, el viernes 11 de octubre de 2019. El rápido incendio impulsado por el viento se extendió rápidamente de Sylmar a Porter Ranch a última hora del jueves y temprano en la mañana del viernes, destruyendo varias casas. (David Crane / The Orange County Register vía AP)

Los bomberos retroceden por el humo y el calor de una casa completamente envuelta en Jolette Way en Granada Hills North, California, temprano el viernes por la mañana, 11 de octubre de 2019. (David Crane / The Orange County Register via AP)