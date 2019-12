Antonio Torres y Niky Alcazar trenzan la melena de Rociero, una raza pura española que esperan puedan ganar la competencia por el mejor manto durante la fiesta anual llamada “Los Caballos del Vino”, en Caravaca de la Cruz, sureste de España, el 2 de mayo. 2019. Se dice que el festival anual, generalmente traducido como Running of the Wine Horses, data del siglo XIII cuando los Caballeros Templarios rompieron un asedio. (Foto AP / Bernat Armangue)

Carol Dean, a la derecha, llora y abraza a Megan Anderson y su hija Madilyn, de 18 meses, mientras Dean examina los escombros de la casa que compartió con su esposo, David Wayne Dean, quien murió cuando un tornado destruyó la casa en Beauregard. , Ala., El 4 de marzo de 2019. “Era mi regalo de bodas”, dijo Dean sobre su esposo con quien se casó hace tres años. “Era uno en un millón. Me enviaba flores a trabajar solo para hacerme saber que me amaba. Me enviaba algunas de las fresas más grandes del mundo. No voy a ser el mismo”. (Foto AP / David Goldman)