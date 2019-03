Los residentes de Talbotton, Ga. rezan juntos fuera de una casa destruida por un tornado el día después de las tormentas de Alabama y Georgia, el lunes 4 de marzo de 2019. (Grant Blankenship /The Macon Telegraph via AP)

Carol Dean, a la derecha, es abrazada por David Theo Dean, mientras revisan los escombros de la casa que Carol compartió con su esposo y el padre de David, David Wayne Dean, quien murió cuando un tornado destruyó la casa en Beauregard, Alabama, el lunes, marzo 4, 2019. “Fue mi regalo de boda”, dijo Dean de su esposo con quien se casó hace tres años. “Era uno en un millón. Me enviaba flores al trabajo solo para hacerme saber que me amaba. Me enviaría algunas de las fresas más grandes del mundo. No voy a ser la misma”. (AP Photo/David Goldman)