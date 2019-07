El gobernador puertorriqueño Ricardo Rosselló ofrece una conferencia de prensa en San Juan, Puerto Rico, el jueves 11 de julio de 2019. (Foto AP / Carlos Giusti)

Decenas de ciudadanos protestan cerca de la mansión ejecutiva denunciando una ola de arrestos por corrupción que sacudió al país y exigió la renuncia del gobernador Ricardo Rosello, en San Juan, Puerto Rico, el jueves 11 de julio de 2019. El ex secretario de educación de Puerto Rico y otras 5 personas han sido arrestadas bajo cargos de enviar dinero federal a contratistas no calificados y conectados políticamente. La abogada de los Estados Unidos para Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, dijo que la gobernadora Rossello no estaba involucrada en la investigación. La inscripción en el frente dice: “Queremos esa manada de funcionarios corruptos en prisión”. (Foto AP / Carlos Giusti)

Manifestantes con carteles que decían en español “La corrupción es violencia” y “Renuncia de Ricky”, protestan cerca de la mansión ejecutiva denunciando una ola de arrestos por corrupción que ha sacudido el país y exigiendo la renuncia del gobernador Ricardo Roselló, en San Juan, Puerto Rico, jueves 11 de julio de 2019. El ex secretario de educación de Puerto Rico y otras 5 personas han sido arrestados bajo la acusación de enviar dinero federal a contratistas no calificados y con conexiones políticas. La abogada de los Estados Unidos para Puerto Rico, Rosa Emília Rodríguez, dijo que la gobernadora Rosselló no estaba involucrada en la investigación. (Foto AP / Carlos Giusti)

Decenas de ciudadanos con un cartel que dice en español “¡Puerto Rico se levanta, únete ahora!” protesta cerca de la mansión ejecutiva denunciando una ola de arrestos por corrupción que sacudió al país y exigió la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, en San Juan, Puerto Rico, el jueves 11 de julio de 2019. El ex secretario de educación de Puerto Rico y otros 5 personas han sido arrestadas por cargos de transferir dinero federal a contratistas no calificados y conectados políticamente. La abogada de los Estados Unidos para Puerto Rico, Rosa Emília Rodríguez, dijo que la gobernadora Rosselló no estaba involucrada en la investigación. (Foto AP / Carlos Giusti)

Un hombre ondea una bandera puertorriqueña durante una protesta cerca de la residencia del gobernador de La Fortaleza en San Juan, Puerto Rico, el domingo 14 de julio de 2019. Los manifestantes exigen que el gobernador Ricardo Rosselló renuncie por su participación en una conversación privada en la que usó blasfemias para describir a una ex concejala de la ciudad de Nueva York y una junta de control federal que supervisa las finanzas de la isla. (Foto AP / Carlos Giusti)

La policía impide que los manifestantes avancen a la residencia del gobernador de La Fortaleza en San Juan, Puerto Rico, el domingo 14 de julio de 2019. Los manifestantes exigen que el gobernador Ricardo Rosselló renuncie a su participación en una conversación privada en la que usó blasfemias para describir a un ex La concejala de la ciudad de Nueva York y una junta de control federal que supervisa las finanzas de la isla. (Foto AP / Carlos Giusti)

El activista Alberto de Jesús Mercado, más conocido como Tito Kayak, sostiene una pancarta que dice en español “Renuncia” mientras se encuentra en la parte superior de la sede de la policía frente a la residencia del gobernador de La Fortaleza durante una protesta en San Juan, Puerto Rico, el domingo. 14 de julio de 2019. Los manifestantes exigen que el gobernador Ricardo Rosselló renuncie a su participación en una charla privada en la que usó blasfemias para describir a una ex concejala de la ciudad de Nueva York y una junta de control federal que supervisa las finanzas de la isla. (Foto AP / Carlos Giusti)

Los manifestantes marchan contra el gobernador Ricardo Rosselló, en San Juan, Puerto Rico, el miércoles 17 de julio de 2019. Los manifestantes exigen que Rosselló renuncie a su participación en una conversación privada en la que usó blasfemias para describir a una ex concejala de la ciudad de Nueva York y Junta de control federal que supervisa las finanzas de la isla. (Foto AP / Dennis M. Rivera Pichardo)

La gente se reúne para celebrar la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, quien anunció durante la noche que renunciará el 2 de agosto luego de semanas de protestas por charlas en línea obscenas y misóginas y filtradas, en San Juan, Puerto Rico, el jueves 25 de julio de 2019. (Foto AP / Dennis M. Rivera Pichardo)

Nicole Díaz usa maquillaje de efectos especiales con el número de víctimas del huracán María escrito en su frente, mientras protestaba contra el gobernador Ricardo Rosselló, en San Juan, Puerto Rico, el viernes 19 de julio de 2019. Los manifestantes exigen que Rosselló renuncie por su participación en un chat privado en el que usó blasfemias para describir a una ex concejala de la ciudad de Nueva York y una junta de control federal que supervisa las finanzas de la isla. (Foto AP / Carlos Giusti)

Manifestantes en kayak se reunieron frente a La Fortaleza para una protesta acuática contra el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, en San Juan, Puerto Rico, el domingo 21 de julio de 2019. Los manifestantes exigen que Rossello renuncie por su participación en una conversación privada en la que han usado blasfemias para describir a una ex concejala de la ciudad de Nueva York y una junta de control federal que supervisa las finanzas de la isla. (Foto AP / Dennis M. Rivera Pichardo)

Manifestantes en kayak se reunieron frente a La Fortaleza para una protesta acuática contra el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, en San Juan, Puerto Rico, el domingo 21 de julio de 2019. Los manifestantes exigen que Rosselló renuncie por su participación en una conversación privada en la que han usado profanidades para describir a una ex concejala de la ciudad de Nueva York y una junta de control federal que supervisa las finanzas de la isla. (Foto AP / Dennis M. Rivera Pichardo)

El cantante puertorriqueño Ricky Martin, enfrente de un camión, participa con otras celebridades locales en una protesta para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló en San Juan, Puerto Rico, el lunes 22 de julio de 2019. Los manifestantes exigen que Rosselló renuncie por su participación en un charla privada en la que usó profanidades para describir a una ex concejala de la ciudad de Nueva York y una junta de control federal que supervisa las finanzas de la isla. (Foto AP / Carlos Giusti)

Miles de puertorriqueños se reúnen para lo que muchos esperan que sea una de las protestas más grandes que se hayan visto en el territorio de los Estados Unidos, con isleños furiosos que se comprometen a expulsar al gobernador Ricardo Rosselló de su oficina, en San Juan, Puerto Rico, el lunes 22 de julio de 2019. Los manifestantes exigen a Rossello que renuncie por su participación en una conversación privada en la que usó blasfemias para describir a una ex concejala de la ciudad de Nueva York y una junta de control federal que supervisa las finanzas de la isla. (Foto AP / Carlos Giusti)

Los manifestantes marchan por la carretera de Las Américas exigiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rossello, en San Juan, Puerto Rico, el lunes 22 de julio de 2019. Los manifestantes exigen que Rosselló renuncie a su participación en una conversación privada en la que usó profanidades para describir a un ex -Concejal de la ciudad de Nueva York y una junta de control federal que supervisa las finanzas de la isla. (Foto AP / Gianfranco Gaglione)

Los manifestantes sostienen banderas de Puerto Rico mientras marchan en la carretera de Las Américas exigiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, en San Juan, Puerto Rico, el lunes 22 de julio de 2019. Los manifestantes exigen que Rosselló renuncie por su participación en una conversación privada en la que usó profanidades para describir a una ex concejala de la ciudad de Nueva York y una junta de control federal que supervisa las finanzas de la isla. (Foto AP / Carlos Giusti)

Los manifestantes se reúnen en el parque Lake Eola en el centro de Orlando, Florida, el lunes 22 de julio de 2019, en apoyo a los puertorriqueños y su demanda de que su gobernador Ricardo Rossello renuncie de inmediato. ((Joe Burbank / Orlando Sentinel a través de AP))

Un manifestante con una bandera puertorriqueña protesta contra el gobernador Ricardo Rosselló en San Juan, Puerto Rico, el martes 23 de julio de 2019. Los manifestantes exigen que Rossello renuncie a su participación en una charla privada en la que usó profanidades para describir a una ex concejala de la ciudad de Nueva York y una junta de control federal que supervisa las finanzas de la isla al aire libre. (Foto AP / Dennis M. Rivera Pichardo)

Un manifestante con un cartel que dice “Ricky renunció” protestas contra el gobernador Ricardo Rosselló en San Juan, Puerto Rico, el martes 23 de julio de 2019. Los manifestantes exigen que Rossello renuncie a su participación en una conversación privada en la que usó profanidades para describir a una ex concejala de la ciudad de Nueva York y una junta de control federal que supervisa las finanzas de la isla. Al aire libre (Foto AP / Dennis M. Rivera Pichardo)

Un manifestante con una bandera puertorriqueña sobre la cabeza protesta en contra del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, el martes 23 de julio del 2019 en San Juan, Puerto Rico. (Foto AP / Dennis M. Rivera Pichardo)

Un manifestante ondea una bandera puertorriqueña afuera de la mansión del gobernador en San Juan, Puerto Rico, el miércoles 24 de julio de 2019. (Foto AP / Dennis M. Rivera Pichardo)

Cientos de personas marchan para celebrar la renuncia del gobernador Ricardo Rossello, quien anunció durante la noche que renunciará el 2 de agosto luego de semanas de protestas por chats en línea obscenos y misóginos, en San Juan, Puerto Rico, el jueves 25 de julio de 2019. (Foto AP / Carlos Giusti)

El cantante puertorriqueño René Pérez Joglar, también conocido como Residente, centro izquierda con gorra azul, y el rapero Bad Bunny, centro vestido de rosa, celebra la renuncia del gobernador Ricardo Rossello, en San Juan, Puerto Rico, el jueves 25 de julio de 2019 El demócrata de 40 años e hijo de un gobernador, Rosselló se convirtió en el primer gobernador en renunciar en la historia moderna de Puerto Rico, un territorio estadounidense de más de 3 millones de ciudadanos estadounidenses. Está a más de la mitad de su mandato de cuatro años. (Foto AP / Dennis M. Rivera Pichardo)

La gente se reúne para celebrar la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, quien anunció durante la noche que renunciará el 2 de agosto luego de semanas de protestas por charlas en línea obscenas y misóginas y filtradas, en San Juan, Puerto Rico, el jueves 25 de julio de 2019. (AP Photo / Dennis M. Rivera Pichardo)

La gente celebra, luego de que el gobernador Ricardo Rosselló anunció que renunciará el 2 de agosto luego de casi dos semanas de protestas y agitación política provocada por una filtración de mensajes de chat crudos e insultantes entre él y sus principales asesores en San Juan, Puerto Rico, el jueves. , 25 de julio de 2019. (Foto AP / Carlos Giusti)