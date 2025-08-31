El festival de música Barbarella 2025 trajo de vuelta la vibra de las mezclas y las consolas de los principales djs y artistas urbanos y alternativos en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. El aforo fue sede de la experiencia desde las 3:00 de la tarde hasta casi las 4:00 a.m. del domingo de un universo galáctico no solo por el escenario y los diseños de luces, sino por los atuendos de los asistentes quienes llevaron el brillo a otro nivel. El lineup de Barbarella 2025 lo conformaron Alesso, Alok, Diplo, DJ Snake, Myke Towers y Tainy; así como Ca7riel & Paco Amoroso, Rainao, que grabó con Bad Bunny el éxito Perfumito nuevo; además de Midnight Generation y Aline Rocha.