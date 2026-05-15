El Catador y Moët Hennessy, la división de bebidas del grupo líder mundial en productos y servicios de lujo LVMH, formalizaron una alianza estratégica que redefine el panorama de las bebidas premium en República Dominicana. Ambas casas celebraron este nuevo capítulo en un evento realizado el 29 de abril en el restaurante Asador 21, donde se congregaron clientes, aliados estratégicos y referentes del sector empresarial y social dominicano. La alianza materializa la sinergia entre el líder local del mercado premium dominicano y el grupo global que define los estándares de excelencia en bebidas de lujo. El Catador asume la distribución exclusiva de la mayor parte del portafolio Moët Hennessy, que incluye Dom Pérignon, Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Ruinart, Krug, Hennessy, Belvedere y Glenmorangie, entre otras, consolidando la oferta premium más completa del país bajo una sola estructura comercial. "Esto no es un simple acuerdo comercial. Es la consolidación de una obsesión de cincuenta años por lo extraordinario. Un nuevo capítulo en la visión de nuestro fundador, Peppino Bonarelli: acercar al país los mejores vinos del mundo con criterio y pasión. Hoy junto a una de las casas más icónicas del universo del lujo, reafirmamos lo que siempre nos ha definido: elevar la cultura del vino e inspirar a las personas a disfrutar la vida con intención." Giuseppe Bonarelli, presidente ejecutivo, El Catador. Por parte de Moët Hennessy, Regine Erviti, President Latin America & Caribbean, destacó la relevancia del mercado dominicano y el rol de El Catador como socio estratégico para el desarrollo del portafolio en el país. La delegación estuvo acompañada además por Paul Auriol, Managing Director Caribbean & Central America; Louis-Philippe Lussier, General Manager Caribbean; y Emilie Teuma, Country Manager Dominican Republic, quienes formaron parte de este encuentro que marca un paso clave en la consolidación de la alianza. "En El Catador hemos encontrado un socio natural, con una trayectoria marcada por la pasión, el conocimiento y un profundo entendimiento del mercado. Admiramos profundamente su formidable historia, en la que la familia, el espíritu emprendedor y la creatividad hacen parte, como en Moët Hennessy, del éxito de la empresa. Vemos en la República Dominicana un potencial extraordinario, impulsado por una creciente sofisticación del consumidor, una escena gastronómica en auge y un sector turístico dinámico" Regine Erviti, presidenta para Latinoamérica y el Caribe Moët Hennessy La velada ofreció a los invitados una selección curada de etiquetas del portafolio Moët Hennessy, acompañadas por una propuesta gastronómica diseñada especialmente para la ocasión. La noche fue un reflejo de lo que ambas marcas prometen en adelante: experiencias de primer nivel, rigor en cada detalle y una presencia constante en los espacios donde la excelencia es el estándar. El clímax de la noche llegó con la apertura ceremonial de una botella de Veuve Clicquot Brut con un sable, seguida de un brindis colectivo donde cada invitado recibió su copa de Champagne simultáneamente, un gesto coreografiado que sintetizó el espíritu de la alianza: precisión, celebración y visión compartida. Con esta alianza, El Catador consolida su posición como referente del segmento premium en el país, mientras Moët Hennessy fortalece su presencia local junto a un socio con cincuenta años de trayectoria, una red comercial consolidada y un entendimiento profundo del consumidor dominicano. Juntos, reafirman una visión compartida: inspirar a las personas a convertirse en Catadores. Sobre El Catador Con 50 años en el mercado dominicano, El Catador es la empresa líder en la distribución de vinos y bebidas premium en la República Dominicana. Ha construido una trayectoria marcada por el conocimiento, la curaduría y una búsqueda constante de excelencia. Representa a más de 100 de las casas productoras de mayor reputación en la industria, con presencia en todos los canales del mercado, hoteles, restaurantes, supermercados y retail especializado. La compañía se distingue por su modelo de distribución de alto nivel, su equipo de conocimiento especializado y su capacidad de construir marcas en el largo plazo. Sobre Moët Hennessy Moët Hennessy, la división de vinos y espirituosos del grupo LVMH, reúne a las marcas de Champagne y bebidas espirituosas de mayor prestigio del mundo. Su portafolio incluye maisons como Dom Pérignon, Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Ruinart, Krug, Hennessy, Belvedere, Glenmorangie y Ardbeg, entre otras. Con presencia en más de 160 países, Moët Hennessy es sinónimo de excelencia, herencia artesanal e innovación en el sector de los vinos y destilados de lujo.