$!10 % de menores de entre 2 y 17 años tiene discapacidad

Dificultades que enfrentan

De acuerdo a los datos, los niños con discapacidad tienen un 24% menos de probabilidades de recibir una atención temprana y receptiva; un 42% menos de probabilidades de tener conocimientos básicos de lectura, escritura y aritmética y un 25% más de probabilidades de sufrir adelgazamiento y un 34% más de probabilidades de sufrir retraso en el crecimiento. También, un 53% más de probabilidades de sufrir síntomas de infección respiratoria aguda; y un 49% más de probabilidades de no haber asistido nunca a la escuela; un 47% más de probabilidades de no asistir a la escuela primaria, un 33% más de probabilidades de no asistir al primer ciclo de secundaria y un 27% más de probabilidades de no asistir al segundo ciclo de secundaria.