$!20 predicciones para 2020: esto es lo que los visionarios pensaron que estaría sucediendo

1. La esperanza de vida aumentará a más de 100

Pero, en 2019, la esperanza de vida promedio de la población mundial era de 72,6 años, según las Naciones Unidas. Ese promedio es ligeramente más alto en los EE. UU., A 78,6 años en 2017, según un informe publicado en el Journal of the American Medical Association.

Esta predicción no ha quedado por completo alejada de la realidad por dispositivos relacionados con la salud (como relojes de fitness, BioScarves y aplicaciones de EKG para su teléfono inteligente, entre otros), que definitivamente hacen que el ser humano se cuide más.

2. Las computadoras serán invisibles

(Según la predicción previa de Kurzweil, los científicos también están desarrollando lentes de contacto inteligentes capaces de monitorear la información fisiológica del ojo y el líquido lagrimal y podrían proporcionar “diagnósticos médicos no invasivos en tiempo real”. Varios grupos están probando lentes inteligentes que medirían los niveles de glucosa en las lágrimas de las personas con diabetes.)

Es cierto: las computadoras están integradas en todas partes en estos días. Tenemos hogares, mesas, sillas, escritorios inteligentes y más. Si bien es posible que no proyectemos imágenes directamente en nuestras retinas, Google Glass se acerca bastante.

3. Los libros estarán muertos

4. Todos tus movimientos serán rastreados

Es cierto, la mayoría dice: tu televisor te mira, tu teléfono inteligente te sigue, su navegador web rastrea su rastro digital. En una era en la que algunas poblaciones en todo el mundo viven bajo vigilancia de alta tecnología las 24 horas, los 7 días de la semana, la mayoría de los adultos de EE. UU. Ahora dicen que no creen que sea posible pasar por la vida diaria sin que las empresas o el gobierno recopilen datos sobre ellos, según una nueva encuesta de adultos estadounidenses realizada por Pew Research Center.

5. La población mundial alcanzará los 8 mil millones

6. China será la economía más grande del mundo.

7. Tendremos autos sin conductor

Más o menos. Docenas de compañías, incluidas Tesla, el spin-off de Google Waymo y los gigantes de viaje compartido Uber y Lyft, todavía están probando vehículos autónomos en ubicaciones selectas, como Boston, Las Vegas, Phoenix y Columbus, Ohio. Sin embargo, el uso generalizado de un carro verdaderamente autónomo aún no está aquí: los expertos dicen que todavía pueden pasar décadas antes de que veamos uno que pueda conducir a cualquier lugar que desee.

8. Será normal retirarse a los 70

“El motivo principal para esto en Europa es el costo para el estado. Los gobiernos sienten que si no se aumenta la edad de jubilación, la carga de pagar las pensiones será tan alta que los trabajadores no estarán preparados para pagar los niveles impositivos necesarios para financiarlos”, escribió el comentarista.

9. Los estadounidenses votarán electrónicamente desde casa

Aún no. En medio del temor a la interferencia extranjera en las elecciones estadounidenses, los legisladores no están dispuestos a permitirle votar en las elecciones presidenciales del próximo año en su iPhone. Los defensores de la votación en línea, sin embargo, dicen que podría mejorar la participación y evitar la supresión de los votantes en los colegios electorales.

10. China estará en camino a la democracia

Realmente no. En 2019, China enfrenta un escrutinio cada vez mayor por abusos contra los derechos humanos contra manifestantes prodemocráticos en Hong Kong y contra casi 1 millón de uigures, una población predominantemente musulmana que ha sido detenida y encarcelada arbitrariamente en campos de “reeducación” en la región china de Xinjiang.

Schwartz y Leyden predijeron que, a pesar de tomar “medidas draconianas” para evitar una crisis interna en la primera década del nuevo siglo, se reconoce generalmente que China “está en el camino hacia una política más democrática, aunque no a imagen de Occidente”. “

11. Tendremos “compañeros personales”

En su libro de 1999 “Business @ the Speed of Thought”, Bill Gates predijo dispositivos personales que “conectan y sincronizan todos sus dispositivos de manera inteligente, ya sea en casa o en la oficina, y les permiten intercambiar datos”.

“El dispositivo verificará su correo electrónico o notificaciones, y presentará la información que necesita. Cuando vaya a la tienda, podrá decirle qué recetas desea preparar, y generará una lista de ingredientes que debe recoger. “Informará a todos los dispositivos que usa sobre sus compras y su horario, permitiéndoles ajustarse automáticamente a lo que está haciendo”, escribió Gates.

Hola, Alexa: agrega leche a mi lista de compras.

Si bien Alexa no está clasificando sus correos electrónicos (que conocemos) y su termostato inteligente no rastrea sus compras, Gates no está muy lejos. Siri, Google Assistant, Amazon Alexa y una variedad de tecnología inteligente en Internet de las cosas ahora intercambian fácilmente datos con sus otros dispositivos y responden a los comandos.