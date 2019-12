$!2019: Un “favor” que le costó a Trump un juicio político

La noche antes de que se hiciesen públicas las denuncias de un informante que derivaron en un juicio político a Donald Trump, los demócratas y republicanos de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes se reunieron en un salón para analizar el documento.

Para los demócratas, fue una noticia bomba, “de esas que te dejan mudo”, según comentó un legislador. Los republicanos, no obstante, no opinaron lo mismo. Y no cambiaron de parecer después de tres meses de declaraciones de testigos a puertas cerradas, de audiencia públicas y de maniobras políticas.